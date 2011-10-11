Трудное золото Арктики

Сопредседатель оргкомитета форума, первый заместитель председателя ДВО РАН академик Александр ХАНЧУК, подводя его итоги, сказал: «Этот форум очень значим. На нем были представлены самые последние достижения в области геологии Дальнего Востока, а также других регионов страны и мира. Одна из важных проблем, которая отражена в итоговой резолюции, – несовершенство законодательства в области недропользования в нашей стране. Глава области совершенно правильно понимает, что в ближайшие годы одной из основ экономического развития области будет добыча золота и других полезных ископаемых. Формат форума, раз в три года, мне кажется очень удачным. За это время накапливается ряд проблем, вопросов, достижений, которые имеет смысл обсудить. Также удачным моментом является то, что было здесь очень мало случайных людей, все участники – реальные специалисты».