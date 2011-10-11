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У Приморья появился митрополит

11 октября 2011, 16:32
Митрополия РПЦ появится в Приморском крае.

Митрополия Русской Православной церкви появится в Приморском крае. Митрополитом Священный Синод РПЦ назначил Преосвященного Владивостокского и Приморского владыку Вениамина.

Такие решения приняты завершившейся зимней сессии Священного Синода Русской Православной церкви, заседание которого открылось в Москве 5 октября. Тем самым члены Священного Синода признали необходимость повысить роль церкви в Приморье, где сегодня завершен первый этап строительства Спасо-Преображенского собора на центральной площади Владивостока. Строители подготовили свайное поле и планируют в ближайшее время приступить к заливке фундамента, а предприниматели организовали ярмарки «Приморье хлебосольное», чтобы собрать средства.

#Новости#Приморье#Общество
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