В автомобильных супермаркетах Владивостока появился новый гаджет для зимы

В устройстве применяются керамические нагревательные элементы. Мощность салонных "печек" – от 100 до 300 Ватт. Поэтому, пользуясь таким тепловентилятором, следует внимательно следить за состоянием генератора и проводки. Ведь зимой электрическая часть автомобиля и без того испытывает повышенные нагрузки в связи с более частым использованием световых приборов. А, учитывая китайское происхождение этого гаджета, совершенно неудивительно, что внутри него отсутствуют электрические предохранители.