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В автомобильных супермаркетах Владивостока появился новый гаджет для зимы

11 октября 2011, 21:15
Учитывая китайское происхождение этого ноу-хау, совершенно неудивительно, что внутри него отсутствуют электрические предохранители.

Салонный тепловентилятор, появившийся на рынке Владивостока в канун зимы, не заменяет штатный отопитель, а лишь дополняет его.

Подобная "печка" пригодится например тем, кто не имеет дистанционного запуска на своем автомобиле, и зимой вынужден садиться в холодный непрогретый салон. Подключив тепловентилятор к прикуривателю, можно сразу подогреть воздух в салоне, не дожидаясь, когда штатный отопитель выйдет на номинальный режим.

В устройстве применяются керамические нагревательные элементы. Мощность салонных "печек" – от 100 до 300 Ватт. Поэтому, пользуясь таким тепловентилятором, следует внимательно следить за состоянием генератора и проводки. Ведь зимой электрическая часть автомобиля и без того испытывает повышенные нагрузки в связи с более частым использованием световых приборов. А, учитывая китайское происхождение этого гаджета, совершенно неудивительно, что внутри него отсутствуют электрические предохранители.

#Новости#Приморье#Общество
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