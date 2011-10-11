В командировки по Дальнему Востоку удобно ездить с "пластиком"

Оплата бизнес-нужд с помощью корпоративных пластиковых карт перестает быть исключением из правил. По сути, это - продолжающаяся тенденция вывода затрат бизнеса из тени. Оказалось, приморские бизнесмены готовы платить 2-3 тыс. рублей в год за обслуживание карты VISA Business, MasterCard Business или 200-300 рублей - за корпоративные карты эконом-класса VISA Electron и MC Maestro. Страховой депозит, который требуют оставить на счете некоторые банки, также не помеха положительной динамике оформления корпоративных карт: от 3 тыс. до 16 тыс. рублей в зависимости от вида карт.
«Четкого разделения между представителями бизнеса - крупного, среднего или малого, всеми, кто обращается с заявлением на выпуск корпоративных карт - в нашем банке просто нет. Такое желание изъявляют как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели. Причину подключения к данной банковской услуге они называют одну - удобство в использовании, будь то заказ авиа-/жд билетов, бронь гостиниц, аренда автомобилей, получение наличных средств и т.д. Все быстро и оперативно», - говорит начальник отдела банковских карт Дальневосточного филиал Роял Кредит Банка Сергей КУТЕПОВ.
«Решение об оформлении корпоративной карты не зависит напрямую от вида бизнеса, которым занимается организация или предприниматель. Карты заказывают в основном для топ-менеджеров, сейлзов и сотрудников, часто бывающих в командировках», - поясняет директор Владивостокского филиала Райффайзенбанка Ярослав РОЗЕНБАУМ.
Специалисты НОМОС-РЕГИОБАНКа отмечают, что корпоративная карта выгодна тем организациям, которые часто несут расходы на хозяйственные нужды (например, приобретают канцелярские товары, топливо для автомобилей). Корпоративная карта помогает оплачивать представительские расходы, которые давно являются правилом хорошего тона - ужин с контрагентом в ресторане или кафе, приобретение подарка партнеру и т.д.
Заместитель начальника Департамента розничного бизнеса ДВБ Руслан БЕРЕЗА говорит, что в Дальневосточном банке корпоративная карта Visa Business наибольшей популярностью пользуются у представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сфере торговли, строительства и грузоперевозок, где важна оперативная доступность денежных средств – независимо от местоположения и режима работы офисов банка. Корпоративной картой также активно пользуются крупные компании для выплаты командировочных и представительских расходов в России и за рубежом.
По мнению начальника управления по работе с корпоративными клиентами Приморского филиала Росбанка Виктории ИВАЧЕВОЙ, как правило, корпоративными картами пользуются предприятия среднего и крупного бизнеса - компании, сотрудники которых часто выезжают в командировки, закупают товар вдали от самого предприятия. Электронный документооборот превратился в некое подобие круговорота воды в природе: предприятие формирует платежные поручения через Интернет Клиент банк, и, соответственно, командировочные или представительские, если это необходимо, сотрудник может получить через банкомат. С другой стороны, сегодня на первый план выходят безналичные операции, и сотрудники предприятий все чаще предпочитают оплачивать производственные расходы напрямую в торгово-сервисной сети.
Корпоративный «пластик» по разнообразию функций мало чем отличается от привычной дебетовой карты, и sms-информирование здесь скорее правило, чем исключение. Например, предприятие, оформившее корпоративную карту в Примтеркомбанке, выбирает, каким из sms -сервисов банка воспользоваться - бесплатным или платным. В первом случае - автоматическое уведомление об успешном проведении операции; предоставление списка зарегистрированных банковских карт; блокировка и разблокировка карты. Второй вариант наряду с названными возможностями предлагает мини-выписки, предоставляет информацию о доступном расходном лимите и многое другое.
Сфера применения корпоративных карт ограничивает лишь интернет-покупки через сайты, зарегистрированные на нерезидентов, например, www.skype.com. Но главное - такая карта освобождает от излишней бумажной волокиты.
В НОМОС-РЕГИОБАНКе поясняют, что после оформления корпоративной карты сотрудник не обязан заполнять чековую книжку для получения денег, а напротив - приобретает возможность круглосуточно снимать наличные в банкомате. Так, карты НОМОС-РЕГИОБАНКа - именные, их могут выдавать как рядовым специалистам, так и сотрудникам, находящимся на руководящих должностях. Руководитель может установить лимит на каждую карту и контролировать его расход.
Виктория Ивачева, перечисляя преимущества корпоративной карты, говорит о снижении нагрузки на бухгалтерию компании и упорядочивании учета по подотчетным операциям. Кроме того, если средств на карте оказалось недостаточно, компания on- line пополнит счет карты, и сотрудник сможет работать, не испытывая недостатка в средствах.
Любопытно, что большую часть командировочных средств по корпоративным картам представители приморского бизнеса оставляют у наших азиатских соседей - в Китае, Японии, далее по списку следуют США и страны Европы. Такой вывод сделали в Роял Кредит Банке.
Впрочем, иностранная валюта как средство оплаты через корпоративные карты принята и в России. Специалисты Примтеркомбанка отмечают, что рублевая карта поможет получить как наличные деньги за пределами России, так и предоставит возможность проводить операции безналично в любой стране пребывания. При этом рубли автоматически конвертируются в необходимую валюту по курсу Центрального банка РФ на день операции. Это достаточно удобно для клиентов, не нужно дополнительно открывать карты в необходимой валюте.
«За пределами нашей страны сотрудник предприятия сможет воспользоваться как картой, открытой в иностранной валюте, так и картой в рублях. Банк в договоре уточняет, каким образом будет проводиться конвертация валют. Большая часть операций - это оплата командировочных и представительских расходов в Москву, на Сахалин, Камчатку, Хабаровский край», - замечает Виктория Ивачева.
География операций клиентов Дальневосточного банка совпадает с основными экономическими центрами России и, следовательно, командировок: это Москва, Санкт-Петербург, крупные города Сибири.
«Расчеты по корпоративным картам НОМОС-РЕГИОБАНКа проходят в основной массе в тех городах, где зарегистрированы предприятия-клиенты банка (Приморье, Хабаровский край, ЕАО). В целом для использования корпоративных карт нет никаких территориальных ограничений, в том числе и за рубежом. Конверсия с рублевого счета в валюту страны пребывания производится автоматически (и это не обязательно доллары США)», - уточняют в НОМОС-РЕГИОБАНКЕ.