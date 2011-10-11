В командировки по Дальнему Востоку удобно ездить с "пластиком"

По мнению начальника управления по работе с корпоративными клиентами Приморского филиала Росбанка Виктории ИВАЧЕВОЙ, как правило, корпоративными картами пользуются предприятия среднего и крупного бизнеса - компании, сотрудники которых часто выезжают в командировки, закупают товар вдали от самого предприятия. Электронный документооборот превратился в некое подобие круговорота воды в природе: предприятие формирует платежные поручения через Интернет Клиент банк, и, соответственно, командировочные или представительские, если это необходимо, сотрудник может получить через банкомат. С другой стороны, сегодня на первый план выходят безналичные операции, и сотрудники предприятий все чаще предпочитают оплачивать производственные расходы напрямую в торгово-сервисной сети.