В Приморье все муниципальные медучреждения получат краевую прописку

- Нередко случается, что дорогостоящее оборудование простаивает без дела либо работает с неполной нагрузкой, - соглашаются в крайздраве. – Связано это с нехваткой специалистов. Получается, что, поработав пару часов в одной поликлинике, он едет в другую. Объединением учреждений мы пытаемся добиться, чтобы и оборудование, и узкие специалисты работали полный день. Пусть он сидит в одной поликлинике, а пять других направляют к нему пациентов, зато пациент будет уверен, что он попадет на прием в день обращения, а не две недели или даже месяц спустя. Таким образом, мы сэкономим людям время. Куда спешим?