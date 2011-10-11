В Приморье ввезено 3000 незадекларированных обложек на паспорт

На таможенный пост Морской порт Восточный для таможенного оформления была подана декларация на товары. В процессе таможенного досмотра обнаружены три тысячи обложек на паспорт, незаявленные в товаросопроводительных документах, и установлено превышение другого заявленного товара - керамических кружек. Также установлено, что стоимость заявленных декоративных металлических значков в количестве 178 тысяч занижена в несколько раз.