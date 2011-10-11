В Приморье зарегистрировано первое легальное казино

Выдано первое разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье». «Первая игровая компания Востока», зарегистрированная в городе Артеме, подала пакет документов в соответствии со всеми требованиями, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Приморья.
Полученное разрешение позволяет начать деятельность в игорной зоне с апреля 2012 года. «В настоящий момент «Первая игровая компания Востока» заканчивает проектировать свой объект - многофункциональный развлекательный комплекс с казино - и планирует начать работу весной будущего года», - сообщили в управлении по развитию туристско-рекреационной особой экономической и игорной зон Приморского края.