В Приморье зарегистрировано первое легальное казино

Выдано первое разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье». «Первая игровая компания Востока», зарегистрированная в городе Артеме, подала пакет документов в соответствии со всеми требованиями, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Приморья.