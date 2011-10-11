В Приморье завершился экофорум «Природа без границ»

Тем не менее выездной туризм в крае не пользуется большим спросом и как бизнес, и у его жителей. В 2010 году объем выездного туристического потока превысил объем въездного в 7 раз. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. Для того, чтобы эта ситуация изменилась, необходимо формировать спрос. Прежде всего, нужно создать конкурентоспособные продукты, связанные с использованием природных культурных ресурсов, с привлечением местного населения, в том числе малочисленных коренных народов в экономически выгодную туристическую деятельность. Кроме того, необходимо выстроить инфраструктуру туризма и активно продвигать въездной туризм как на российском, так и на международном уровне. Особую задачу составляет наследие саммита АТЭС, те современные объекты, которым необходимо найти применение в экономике края после завершения работы саммита.