В Приморье завершился экофорум «Природа без границ»

Приморский край в последние годы стал активным участником международного экологического сотрудничества, что и подтвердил прошедший на прошлой неделе V международный экологический форум «Природа без границ». Основной темой обсуждения на форуме в этом году стала ресурсосберегающая «зеленая» экономика, переход к которой объявлен одним из приоритетов развития региона.
В числе ее участников были экологические делегации из шести зарубежных стран. Это Китай, Республика Корея, Япония, США, Великобритания, Эстония. На форум также собрались представители региональных структур, российских и зарубежных научных учреждений, вузов, деловых кругов и общественных экологических организаций. Всего - более 600 человек. Главное в этом деле, как отметили участники форума, найти разумный баланс между экологической безопасностью и экономическом развитием. В крае за последние годы было реализовано несколько крупных проектов, обеспечивающих экологическую безопасность и охрану окружающей среды.
«Мы реализовали таких проектов в общей сложности на 20 млрд руб., – сказал на встрече с журналистами губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. - Это очень большие деньги для нашей страны. Среди них проекты по переводу котельной на газ, строительства очистных сооружений во Владивостоке. Ученые говорят, что в течение 10 лет мы полностью очистим залив Петра Великого. Еще один важный проект - очистка и доставка в город Владивосток питьевой воды. Не могу не сказать про строительство современного завода по переработке твердых бытовых отходов, который, я считаю, станет одним из лучших в стране».
К особо охраняемым зонам в Приморье относятся 14% территории края, которые составят базу для развития экотуризма. Как заверил губернатор, «мы не собираемся сокращать эти территории, потому что планируем поддерживать развитие газохимического и нефтехимического производства. - Необходимо сохранить баланс природы. С другой стороны, мы хотим, чтобы наши соседи по трансграничным территориям - КНР, Южная и Северная Корея, Япония - делали такие же проекты. Мы живем в одной экосистеме. Я думаю, следующую встречу губернаторов соседних стран мы могли бы посвятить экологии».
Конкурентным преимуществом региона является его уникальная природная среда, позволяющая превратить туризм в эффективный сектор экономики. Кроме того, участники форума отметили то, что в нашем крае наиболее развита инфраструктура сервиса и гостеприимства по сравнению с другими субъектами ДФО.
Досье "ЗР"
Площадь всех особо охраняемых природных территорий Приморья составляет около 14% от всей территории края. Это шесть государственных природных заповедников, два национальных и один природный парки, одиннадцать заказников, ботанический сад, дендрарий, 11 заказников, 204 памятника природы.
«Приморский край уникален не только тем, что здесь развиты экологические виды туризма, - сказал заместитель руководителя Ростуризма Евгений ПИСАРЕВСКИЙ, - но и тем, что может стать хорошим примером и для региона, и в целом для Российской Федерации, демонстрирующим, как туризм способствует экологизации экономики. Здесь отрабатывается модель перспективного будущего конкурентоспособного российского туризма. Предстоит много сделать».
Тем не менее выездной туризм в крае не пользуется большим спросом и как бизнес, и у его жителей. В 2010 году объем выездного туристического потока превысил объем въездного в 7 раз. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. Для того, чтобы эта ситуация изменилась, необходимо формировать спрос. Прежде всего, нужно создать конкурентоспособные продукты, связанные с использованием природных культурных ресурсов, с привлечением местного населения, в том числе малочисленных коренных народов в экономически выгодную туристическую деятельность. Кроме того, необходимо выстроить инфраструктуру туризма и активно продвигать въездной туризм как на российском, так и на международном уровне. Особую задачу составляет наследие саммита АТЭС, те современные объекты, которым необходимо найти применение в экономике края после завершения работы саммита.
Будем надеяться, что реальный толчок может дать разработанная в 2011 году и ожидающая своего утверждения краевая целевая программа развития внутреннего въездного туризма. Экологический туризм в ней рассматривается в качестве одного из приоритетных видов, который будет поддержан определенными государственными мерами, в том числе финансовыми. Ведь сегодня не более 20 туристских организаций в течение всего года занимаются экологическим туризмом, в то же время более 40 организаций не испытывают интереса, мотивируя низкой окупаемостью вложенных средств.
И хотя в Приморье в последние годы появились интересные проекты и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения дизайна, строительство баз отдыха в целом носит стихийный характер, не учитывающий баланс экосистемы. А существующие базы имеют низкий уровень обслуживания, плохо развитую инфраструктуру и неоправданно высокую стоимость. Однако в желании застолбить участок нередко на лесной дороге может шлагбаум, а участок, по которому проходит туристический маршрут, оказаться вырубленным. В таких случаях даже у прокуратуры нет механизма исполнения законодательства.
На экофоруме также обсудили реализацию совместных международных проектов в области охраны окружающей среды. Так, в Приморском крае планируется создать центры радиационного мониторинга. Исследовательское судно ДВФУ «Профессор Кустинский» переоборудуют в специальный исследовательский центр. Научно-исследовательские экспедиции будут дважды в год выходить в Тихий океан и брать пробы воды и грунта, чтобы постоянно осуществлять радиационный контроль флоры и фауны Японского моря.