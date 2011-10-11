Внешнеторговый оборот Ванинской таможни составил $1 млрд 94 млн

За отчетный период Ванинской таможней было оформлено 2409 деклараций на товар, из них на долю импорта приходится 14,61% деклараций, на долю экспорта - 85,39%.

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