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Во Владивостоке рухнувшее дерево перегородило часть улицы

11 октября 2011, 23:56
В районе реконструкции кинотеатра &laquo;Владивосток&raquo; на Луговой у росшего там дерева не выдержал корень и оно рухнуло.

В районе реконструкции кинотеатра «Владивосток» на Луговой у росшего там дерева не выдержал корень и оно рухнуло. Внушительного размера крона перегородила часть улицы, где ежеминутно проходят десятки людей.

К счастью, никто не пострадал. Очевидец сообщил, что медленно падавшее дерево «прошло» всего в нескольких сантиметрах от стоявшего на обычном месте продавца фруктов.

По словам рабочих, занимавшихся уборкой упавшего дерева, это совершенно обыденное событие: «Тополя часто гниют с корня и потом внезапно падают».

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Происшествия
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