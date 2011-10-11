Во Владивостоке рухнувшее дерево перегородило часть улицы

В районе реконструкции кинотеатра «Владивосток» на Луговой у росшего там дерева не выдержал корень и оно рухнуло. Внушительного размера крона перегородила часть улицы, где ежеминутно проходят десятки людей.
К счастью, никто не пострадал. Очевидец сообщил, что медленно падавшее дерево «прошло» всего в нескольких сантиметрах от стоявшего на обычном месте продавца фруктов.
По словам рабочих, занимавшихся уборкой упавшего дерева, это совершенно обыденное событие: «Тополя часто гниют с корня и потом внезапно падают».