Во Владивостоке строительство «Зеленого» района таунхаусов коттеджного поселка «Радово-2» приближается к завершению

В ООО «Косандра», компании-застройщике поселка, нам сообщили, что два таунхауса уже готовы полностью, причем в одном из них начаты внутренние отделочные работы, а степень готовности остальных составляет не менее 60%. Уже сегодня в «Зеленом» районе ведутся работы по благоустройству общественных зон, набираются специалисты в управляющую компанию.