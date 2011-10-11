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Во Владивостоке высота пилонов моста через бухту Золотой Рог достигла 212 метров

11 октября 2011, 17:22
Как сообщает генеральный подрядчик строительства ЗАО «ТМК», строители закрепили 12 навесных блоков, а также натянули 11 пар вант со стороны анкерного и руслового пролета.

Высота пилонов мостового перехода через Золотой Рог на северной стороне достигла отметки 212 метров. Как сообщает генеральный подрядчик строительства ЗАО «ТМК», здесь строители закрепили 12 навесных блоков, а также натянули 11 пар вант со стороны анкерного и руслового пролета.

На Южной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог уже установлено 2 пары вант. Высота пилонов составляет 176 метров.

Напомним, строительство объекта ведется в рамках реализации программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это один из самых масштабных проектов, строительство которого ведётся в рамках подготовки к саммиту АТЭС. По величине главного пролета – 737 метров – это будет пятый мост в мире.

Как подчеркивает губернатор края Сергей Дарькин, мост позволит избавить Владивосток от пробок, свяжет центр города с Первомайским районом на полуострове Чуркина.

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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