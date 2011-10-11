Во Владивостоке высота пилонов моста через бухту Золотой Рог достигла 212 метров

Напомним, строительство объекта ведется в рамках реализации программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это один из самых масштабных проектов, строительство которого ведётся в рамках подготовки к саммиту АТЭС. По величине главного пролета – 737 метров – это будет пятый мост в мире.