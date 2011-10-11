Во Владивостоке высота пилонов моста через бухту Золотой Рог достигла 212 метров

Высота пилонов мостового перехода через Золотой Рог на северной стороне достигла отметки 212 метров. Как сообщает генеральный подрядчик строительства ЗАО «ТМК», здесь строители закрепили 12 навесных блоков, а также натянули 11 пар вант со стороны анкерного и руслового пролета.
На Южной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог уже установлено 2 пары вант. Высота пилонов составляет 176 метров.
Напомним, строительство объекта ведется в рамках реализации программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это один из самых масштабных проектов, строительство которого ведётся в рамках подготовки к саммиту АТЭС. По величине главного пролета – 737 метров – это будет пятый мост в мире.
Как подчеркивает губернатор края Сергей Дарькин, мост позволит избавить Владивосток от пробок, свяжет центр города с Первомайским районом на полуострове Чуркина.