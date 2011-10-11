«Восток» привез во Владивосток Кубок европейских чемпионов по спидвею

5 октября действующий чемпион России по спидвею владивостокский «Восток» стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В турнире, проходившем в Балаково, также принимали участие местный СК «Турбина» (Балаково), «Локомотив» (Даугавпилс, Латвия) и «Шахтер» (Червоноград, Украина). С первого заезда основная борьба шла между хозяевами, выступавшими вне зачета (согласно регламенту в турнире принимает участие лишь чемпион страны), и «Востоком». В результате гонку команды закончили с равным счетом 43:43. Главным судьей соревнований было принято решение о назначении перезаезда, но тренерами клубов было принято решение об отказе в участии в перезаезде. В итоге Кубок европейских чемпионов едет во Владивосток, второе место у украинцев, третье место за прибалтами.