Япония предлагает дальневосточникам новые маршруты

С одним из них мы познакомились в рекуне – национальной гостинице. На представление, где белый и черный духи в пляске выясняли отношения, мы поспешили с обильного ужина, прихватив с собой десерт. Это кто сказал, что японская еда – лучшая диета? Маленькие порции, но блюд не сосчитать. И каждое из них – настоящая икебана. Если японцы насыщаются взглядом, тогда – да. Но мы хотели попробовать все – от медуз, кстати, весьма вкусных, до цветков хризантем, съедобны, однако. Между тем местное блюдо – рыбная котлета с тем самым рисом – стало основой японского фаст-фуда. Кстати, это блюдо первым подорвало наш миф о высоких ценах в Японии. 280 иен за блюдо с приправой и 120 за кофе – где вы найдете во Владивостоке такой ланч за 100 рублей?