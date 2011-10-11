Ювелиры Якутии выступили под единым брендом

Якутские бриллианты и ювелирная продукция ООО «Драгоценности Якутии», ОАО «Золото Якутии», ООО «Сахаювелир», ООО «Ювелирная сеть ЭПЛ Даймонд», ООО «Саха Таас», ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» и других компаний хорошо известны за пределами республики. Основные экономические показатели производственной деятельности гранильных и ювелирных предприятий имеют положительную динамику. Так, за восемь месяцев 2011 года производство бриллиантов в Республике Саха (Якутия) составило более $161 млн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 40%. Лидерами по производству бриллиантов являются ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО «Якутская алмазная компания», ООО «Чорон Даймонд». Производство ювелирных изделий в республике за январь-август составило 607 млн руб., из них наибольший объем производства – 286 млн рублей – у ООО «ЭПЛ Ювелир», специализирующемся на ювелирных изделиях с бриллиантами.