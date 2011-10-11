Закон должен защищать дольщиков. В том числе приморских

Застройщик может не публиковать и не размещать проектную декларацию в СМИ и в информа-ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования, если привлечение денежных средств дольщиков для строительства объекта недвижимости осуществляется без производства, размещения и распространения рекламы, связанной с таким привлечением денежных средств. В случае нарушения застройщиком установленных законом требований к проектной декларации дольщик вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной как совершенной под влиянием заблуждения. Если сделка признается недействительной, застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные дольщиком по договору, и уплатить проценты в соответствии с ч. 2 ст. 9 этого закона.