Закон должен защищать дольщиков. В том числе приморских

Приобрести новую квартиру в новом доме для большинства приморцев довольно сложно: нужно нести бремя постоянных расходов, подвергаться постоянным рискам, быть все время «на взводе». А в итоге можно оказаться у «разбитого корыта». Тем не менее на стороне дольщиков стоит закон.
О том, как он защищает дольщиков, в интервью «ЗР» рассказала начальник отдела по регистрации договоров ипотеки и долевого участия Управления Росреестра по Приморскому краю Олеся МОРОЗОВА.
- Олеся Викторовна, тема обманутых «дольщиков» сегодня у всех на слуху. Насколько активно у нас ведется строительство жилья на основе договоров долевого участия? Обладает ли Управление Росреестра по Приморскому краю какими-либо сведениями об обманутых дольщиках?
- Основной функцией Управления Росреестра по Приморскому краю является государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, в том числе и договоров участия в долевом строительстве. При этом Управление осуществляет государственную регистрацию сделок с долевым участием в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в частности Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», вступившим в действие с 1 марта 2005 года.
Но, надо заметить, этот закон распространяется только на отношения, связанные с привлечением денежных средств дольщиков для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых, были получены после 2005 года.
Всего с начала 2011 года нами было зарегистрировано 893 договора участия в долевом строительстве. По этой цифре можно судить о масштабах привлечения в строительство средств граждан. Другое дело – что они получают взамен. К сожалению, наше Управление информацией об обманутых участниках долевого строительства сегодня не располагает, так как выявление недобросовестных застройщиков не относится к нашей компетенции.
- Как можно дольщику обезопасить себя от недобросовестных застройщиков?
- Прежде всего надо помнить, что привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, не введенных в эксплуатацию, допускается только в случаях и способами, прямо предусмотренными законом. В основном на основании договора участия в долевом строительстве.
Следует отметить, что сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований закона, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку.
К моменту заключения договора застройщик обязательно должен иметь в собственности или на праве аренды, субаренды тот земельный участок, на котором ведется строительство объектов недвижимого имущества на основании полученного им разрешения на строительство.
- Какие документы являются обязательными для госрегистрации сделки долевого участия?
- На госрегистрацию договоров участия в долевом строительстве наряду с документами, необходимыми для госрегистрации, представляются документы с описанием объекта долевого строительства, указанием его местоположения на плане создаваемого объекта недвижимого имущества и планируемой площади объекта долевого строительства.
Госрегистрация договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, осуществляется на основании заявления сторон договора (застройщика, участника долевого строительства). На государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, представляются: разрешение на строительство, проектная декларация и план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием его местоположения, количества находящихся в составе создаваемого объекта недвижимого имущества жилых и нежилых помещений и планируемой площади каждого из указанных помещений.
- Какие требования предъявляются к проектной декларации застройщика по объекту долевого строительства?
- Проектная декларация обязательно публикуется в средствах массовой информации или размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования не позднее, чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства, а также представляется в орган, осуществляющий госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в контролирующий орган.
Застройщик может не публиковать и не размещать проектную декларацию в СМИ и в информа-ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования, если привлечение денежных средств дольщиков для строительства объекта недвижимости осуществляется без производства, размещения и распространения рекламы, связанной с таким привлечением денежных средств. В случае нарушения застройщиком установленных законом требований к проектной декларации дольщик вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной как совершенной под влиянием заблуждения. Если сделка признается недействительной, застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные дольщиком по договору, и уплатить проценты в соответствии с ч. 2 ст. 9 этого закона.
- На что людям следует обращать внимание при заключении договора участия в долевом строительстве? Какие сведения он должен содержать?
- Договор заключается в письменной форме, подлежит госрегистрации и считается заключенным с момента оформления регистрации, если иное не предусмотрено законом.
В договоре в обязательном порядке должно быть указано определение или описание подлежащего передаче конкретного объекта строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Договор также должен содержать срок передачи застройщиком гражданину объекта долевого строительства, цену договора, в том числе сроки, порядок уплаты и гарантийный срок. В случае отсутствия в договоре хотя бы одного из вышеуказанных условий он считается незаключенным.
Застройщик обязан передать дольщику объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного договором. И этот срок должен быть единым для всех участников долевого строительства, например, многоквартирного дома.
- А как долго застройщик несет гарантийные обязательства по введенному объекту?
- Гарантийный срок для объекта долевого строительства устанавливается договором и не может составлять менее пяти лет. На технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого дольщикам объекта, гарантийный срок, оговоренный в договоре, не может быть меньше, чем три года.
- Может ли дольщик отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке?
- Да. По закону он это может сделать в ряде случаев. Например, неисполнение застройщиком обязательств по передаче объекта долевого строительства в срок, определенный договором, если он превышен более, чем на два месяца.
Серьезное основание для расторжения договора – неисполнение застройщиком обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 7 закона о долевом строительстве, если объект такого строительства создан застройщиком с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества строительства, или с иными недостатками, делающими объект непригодным для предусмотренного договором использования.
Поводом для аннулирования договора могут быть существенные нарушения по качеству построенного объекта долевого строительства и другие причины, рассматриваемые федеральным законом как серьезные или же предусмотренные договором дольщика с застройщиком.
По требованию дольщика договор может быть расторгнут в судебном порядке в случаях, которые мы сегодня видим по ряду строящихся в Приморье и Владивостоке жилых домов.
Это прекращения или приостановления строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не может и не будет передан участнику долевого строительства.
Суд защищает дольщиков также в случаях существенного изменения проектной документации объекта недвижимости, в состав которого входит объект долевого строительства, в том числе – существенного изменения размера объекта, при изменении назначения общего имущества и нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома в иных установленных законом и договором долевого участия в строительстве случаях.