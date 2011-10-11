Зимняя формула от НК «Альянс»

Качество бензина – вопрос далеко не праздный. Как и качество водки. «Паленый» АИ-95, сделанный из низкооктанового 76-го путем добавления лошадиной дозы присадок, не самых полезных для двигателя», легко может «посадить» топливную систему автомобиля точно так же, как «паленая» водка «садит» печень и почки не слишком разборчивого выпивохи. Эта аналогия, в принципе, давно известна каждому автомобилисту, однако из года в год приморские автомеханики, ровно так же, как и врачи, при вскрытии «тела» наблюдают одну и ту же картину – забитые топливопроводы, красные свечи зажигания, ржавые бензонасосы.