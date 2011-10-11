Золотая рыбка Дальнего Востока

Генеральный директор ООО «Магаданрыба» Руслан ТЕЛЕНКОВ полагает, что, если удастся преодолеть все законодательные сложности при введении инициативы, она окажет на отрасль положительный эффект. «Сегодня рыбацкие предприятия вынуждены покупать более 50% квот. Но с точки зрения Налогового кодекса, такие рыбаки уже вроде как и не рыбохозяйственные организации, потому что это не они поймали, а другое юрлицо, у которого квота была куплена. И это несмотря на то, что юрлицу были заплачены деньги, на судах работали экипажи компаний – покупателей квоты, они сами осуществляли переработку уловов. Конечно, от таких посредников желательно избавиться»,– считает Руслан Теленков. По его словам, сегодня на покупку квот компания тратит больше, чем на ремонт судов, несмотря на то, что судоремонт – одна из основных расходных статей. «Это, по сути, наша чистая прибыль, которую при нормальном распределении квот мы могли бы направить на развитие предприятия», – сказал он.