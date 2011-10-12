Зиявудин Магомедов - основатель группы «Сумма» - уже активно осваивает Приморье

Однако самую большую известность «Сумме Капитал» принесло участие в бизнесе, на который приходится меньше одной десятой ее доходов. В 2006 году компания «Сумма Телеком», которую тогда на рынке никто не знал, без конкурса получила частоты, необходимые для того, чтобы предоставлять услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX по всей России. В 2007 году «Сумма» выиграла несколько конкурсов по GSM-частотам в 11 регионах России, в том числе на Дальнем Востоке (при этом такому мощному игроку, как «Вымпелком», предоставили всего три лицензии в регионе), и собиралась «подвинуть» «большую тройку». События эти стали неожиданностью для участников рынка. Однако в итоге разрешения на использование частот WiMAX «Сумма» так и не получила, конкурсы по частотам GSM оспорили конкуренты.