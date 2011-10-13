Может ли юань стать "тихой гаванью" для финансовых сбережений дальневосточников?

«Курс валюты - это целенаправленная и очевидная деятельность ЦБ любой страны. Юань - достаточно стабильная валюта, не переживающая резкие взлеты и падения. Рост обменного курса юаня внутри России определяется исключительно действиями нашего Центрального Банка, которые опираются на рыночную конъюнктуру и в определенный момент направляются на удешевление рубля к остальным валютам, к юаню в том числе, либо на укрепление национальной денежной единицы. Если говорить об аналогиях кризисных изменений в экономике 2008-2009 гг. той валютной истерии, что происходит сейчас у нас в стране, то вспомним - экономика Китая оказалась не подвержена кризису, напротив, мы наблюдали экономический рост. То же самое случится и сейчас, китайская валюта будет стабильна, резко не вырастет и низко не упадет. Рубль действительно дешевеет к юаню во многом потому, что объемы инвестиций, направленных ранее из Китая в Россию, уменьшаются. В последние годы китайцы достаточно активно вкладывали в связь, сегодня этот интерес снижается, возможно, под действием не всегда понятных для иностранного инвестора процессов реформирования Связьинвеста», - полагает кандидат экономических наук Марина КУЗЬМЕНКО.