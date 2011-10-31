Новый талон ТО невозможно будет подделать

С этой даты техосмотр будет проводиться операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. Автомобили, которым нет трёх лет, не будут проходить техосмотр. Машины, возраст которых составляет от трёх до семи лет, должны будут «отмечаться» на станции техобслуживания раз в два года, а автомобили старше семи лет станут проверять ежегодно. Общественный транспорт – такси, автобусы и маршрутки – будет проходить техосмотр каждые полгода, а спецтранспорт (машины полиции и «скорой помощи») и грузовики свыше трёх тонн – раз в год. Закон освободит от технического осмотра прицепы, имеющие разрешённую максимальную массу до 3,5 тонны. Новшеством также стало отсутствие привязки автовладельцев к конкретному региону. Также сотрудники ГИБДД не будут проверять у водителей наличие талона ТО. Но без талона техосмотра, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев, водители не смогут заключить договор ОСАГО.