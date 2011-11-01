119 квартир получили семьи военнослужащих в Хабаровске

«С введением в эксплуатацию этого комплекса жилых домов процент обеспеченности военнослужащих внутренних войск Хабаровского гарнизона постоянным жильем составит 90%. В перспективе планируется сдача еще 3-х домов: двух - к концу этого года и одного - в июне 2012 года общим количеством в 143 квартиры. Таким образом, мы полностью выполним распоряжение президента РФ об обеспечении постоянным жильем военнослужащих», — отметил командующий.