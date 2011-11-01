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119 квартир получили семьи военнослужащих в Хабаровске

1 ноября 2011, 14:11
В Восточном региональном командовании (ВРК) внутренних войск МВД России сдан в эксплуатацию комплекс жилых домов в Хабаровске.

В Восточном региональном командовании (ВРК) внутренних войск МВД России сдан в эксплуатацию комплекс жилых домов, расположенный на улице Княжничной.

Как сообщили в пресс-службе ВРК, 119 квартир для постоянного проживания получили семьи военнослужащих. В домах есть одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры улучшенной планировки с полной внутренней отделкой. Ключи от квартир новоселам вручили командующий войсками генерал-лейтенант Виктор СТРИГУНОВ и мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ.

«С введением в эксплуатацию этого комплекса жилых домов процент обеспеченности военнослужащих внутренних войск Хабаровского гарнизона постоянным жильем составит 90%. В перспективе планируется сдача еще 3-х домов: двух - к концу этого года и одного - в июне 2012 года общим количеством в 143 квартиры. Таким образом, мы полностью выполним распоряжение президента РФ об обеспечении постоянным жильем военнослужащих», — отметил командующий.

#Новости#Хабаровск#Общество
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