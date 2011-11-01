Адвокаты Приморья получили признание руководства в высоком профессионализме

- Линия защиты матроса Гробова была построена на доказывании необоснованности предъявленного обвинения. Из дела было видно и отсутствие доказательств причастности матроса к преступлению, и отсутствие доказательств того, что причиной аварии является «человеческий фактор», - рассказывает Дмитрий Прокопенко. - Особенно внимание присяжных было заострено на том, что причиной смерти людей стала не сработка системы пожаротушения, а содержание в системе пожаротушения ядовитого вещества – тетрахлорэтилена. Лично я считаю, что причиной трагедии стало нештатное срабатывание аппаратуры, которая не прошла испытаний и в процессе эксплуатации давала сбои.