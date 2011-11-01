Адвокаты Приморья получили признание руководства в высоком профессионализме

На заседании Совета Адвокатской палаты Приморского края (АППК) ее президент Борис МИНЦЕВ вручил двум адвокатам – Сергею БОНДАРЮ и Дмитрию ПРОКОПЕНКО - грамоты и премии за результаты в работе и профессионализм. Награды вручены за оправдательный приговор по громкому делу о гибели 20 человек во время ходовых испытания атомной подводной лодки (АПЛ) «Нерпа». Оба адвоката трудятся во владивостокской конторе адвокатов №15.
Во время ходовых испытаний на АПЛ несанкционированно сработала система пожаротушения. В несколько отсеков проникла ядовитая смесь фреона и тетрахлорэтилена. На борту АПЛ в это время находились 208 человек, 20 человек погибли. Еще около 40 человек получили ранения различной степени тяжести.
Виновными следователи посчитали командира «Нерпы» гвардии капитана первого ранга Дмитрия ЛАВРЕНТЬЕВА и старшину второй статьи Дмитрия ГРОБОВА. Командира обвинили в том, что он сформировал неподготовленный экипаж и отправился на испытания, а матроса Гробова – в том, что он нажал кнопку, которая запустила систему пожаротушения, и это привело к гибели людей. Адвокат Бондарь защищал командира лодки, а адвокат Прокопенко – матроса Дмитрия Гробова.
Суд присяжных пришел к выводу, что вины командира и матроса нет, так как нет события преступления. 14 октября обоим подсудимым в Тихоокеанском флотском военном суде вынесли оправдательный приговор.
Руководство приморской адвокатуры отмечает, что оправдательный приговоры – вообще редкость в системе российского правосудия, их процент ничтожно мал. И тем не менее Сергей Бондарь и Дмитрий Прокопенко смогли добиться оправдания своих подзащитных.
Как рассказал Дмитрий Прокопенко, дело матроса Гробова было достаточно сложным потому, что на стадии следствия на обвиняемого было оказано психологическое давление, и он признал свою вину в том, что нажал на кнопку, которая приводила в действие систему пожаротушения.
- Линия защиты матроса Гробова была построена на доказывании необоснованности предъявленного обвинения. Из дела было видно и отсутствие доказательств причастности матроса к преступлению, и отсутствие доказательств того, что причиной аварии является «человеческий фактор», - рассказывает Дмитрий Прокопенко. - Особенно внимание присяжных было заострено на том, что причиной смерти людей стала не сработка системы пожаротушения, а содержание в системе пожаротушения ядовитого вещества – тетрахлорэтилена. Лично я считаю, что причиной трагедии стало нештатное срабатывание аппаратуры, которая не прошла испытаний и в процессе эксплуатации давала сбои.
Для того, чтобы доказать невиновность моего подзащитного, пришлось использовать не только правовые знания, но и знания в области физики, химии, судебной медицины, знания в области механики и электроники. Налицо был самооговор человека, оказавшего в сложной жизненной ситуации. В итоге присяжные признали недоказанным тот факт, что срабатывание системы пожаротушения произошло в силу нажатия кнопки. Результатом этого решения присяжных и стал оправдательный приговор.