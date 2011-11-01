Будет ли в России автотранссиб?

«Нам нужно не просто объявить «стройку века», что в целом несложно сделать. Нам нужно посмотреть, к чему эта стройка приведет, чего она будет стоить и какую она отдачу даст на каждый вложенный рубль», - заявил Путин, комментируя предложение члена Торгово-промышленной палаты РФ, заместителя генерального директора «Уралвагонзавода» Валерия ПЛАТОНОВА. По словам Путина, он за стройки, которые «небудут затратными, а наоборот - приведут нас к успеху».