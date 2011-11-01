Чем обернется запрет на вторичное использование стеклотары для бизнеса и экологии Хабаровского края

- Сегодня мы наблюдаем процесс лоббирования интересов определенной группы промышленников, а именно, интересов стекольных заводов страны, - считает кандидат технических наук, руководитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок кафедры гидравлики и водоснабжения ДВГУПС, член общества защиты природы Хабаровского края Николай ФОМИН. – Взять хотя бы вопрос по запрету оборотной стеклянной бутылки. Есть мнения, активно продвигаемые руководством многих стекольных заводов, что вторичное использование стеклотары являет собой бактериальную опасность для здоровья потребителей. Однако, на мой взгляд, это совершенно надуманный повод для введения данного запрета. Во-первых, существуют специальные надзорные органы, прямая задача которых – следить за тем, как соблюдаются санитарные нормы, в частности, при обработке оборотных бутылок. Во-вторых, все крупные российские пивопроизводители, тем более с долей иностранного капитала, обладают современным оборудованием и предъявляют очень жесткие требования к вопросам качества и безопасности. Это не повод для дискуссии.