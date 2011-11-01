Четыре двойни за одну неделю родились в краевом роддоме Владивостока

Несмотря на то что достаточно часто двойни рождаются раньше срока, такие новорожденные находятся под чутким присмотром врачей в детской реанимации. В специальных кювезах недоношенные младенцы развиваются под защитой от воздействия окружающей среды. Созданная необходимая микросреда позволяет малышам расти дальше - в кювезах поддерживается постоянный температурный режим, равномерно распределяется тепло, увлажняется воздух и регулируется подача кислорода.