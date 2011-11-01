Дальневосточной «дочке» ОСК подыскали нового главу

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подыскала нового главу своей дальневосточной «дочке». В настоящее время генеральным директором ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) является Роман ТРОЦЕНКО, он же президент ОСК. 16 ноября станет известен его преемник на посту гендиректора ДЦСС. В ОСК говорят, что смена гендиректора призвана помочь улучшить ситуацию в региональном судостроении.
«Ситуация в дальневосточном судостроении достаточно сложная. Мы ищем возможности ее улучшения», - сообщил пресс-секретарь ОСК Алексей КРАВЧЕНКО, не назвав кандидатов на должность гендиректора. По сведениям «ЗР», рассматривалась кандидатура Евгения КРАСНОВА, нынешнего гендиректора ОАО «Звезда-DSME» (совместное предприятие с южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering в Большом Камне).
Успешный бизнесмен Роман Троценко получил предложение возглавить ДЦСС (самое проблемное подразделение ОСК) два года назад от председателя совета директоров Игоря СЕЧИНА. Почти через год распоряжением правительства была оформлена директива об избрании Троценко президентом ОСК.
Досье "ЗР"
Объединенная судостроительная корпорация учреждена в июне 2007 года. В ведении компании - весь цикл производства судов, начиная от их разработки и проектирования и заканчивая поставками, гарантийным и сервисным обслуживанием, ремонтом и утилизацией. В структуру корпорации входят 3 региональных дочерних холдинга - на северо-западе, севере и востоке страны. 100% акций корпорации находятся в федеральной собственности. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» создано в 2007 году. В его состав в частности входят ОАО «ДВЗ «Звезда», ОАО «Дальзавод», 178-й, 179-й и 92-й судоремонтный заводы, ООО Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь», ООО «Звезда-DSМЕ» (все - Приморский край), Хабаровский судоремонтный завод, Амурский судоремонтный завод, Николаевский-на-Амуре судостроительный завод (все - Хабаровский край), ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр» (Камчатский край). ОСК принадлежит 100% минус 1 акция АО «ДЦСС».
В призыве Троценко не последнюю роль сыграл имеющийся у бизнесмена опыт работы с проблемными активами. Государство посчитало, что именно он окажется в такой ситуации эффективным управленцем.
По словам Троценко, для него назначение на Дальний Восток было неожиданным. «Мне сложно судить о причинах, но, разбирая это решение сам, как менеджер, вижу несколько объяснений: во-первых, в России не так много специалистов, которые одновременно разбирались бы в судостроении и имели успешный опыт антикризисного управления крупными предприятиями. Во-вторых, кроме меня на эту должность было еще несколько кандидатур, но они сами отказались - слишком тяжелые задачи ставились, и слишком запущенными являются проблемы ОСК. Ну и в-третьих, я достаточно состоятельный человек, чтобы не решать вопросы личного обогащения при спасении госпредприятий. Это моя страна, она меня попросила о чем-то важном, и для меня это не пустой звук. Шанс изменить что-то в масштабе отрасли или крупной компании выпадает редко, такое предложение для антикризисного менеджера - как приглашение в сборную на чемпионат мира. Я люблю судостроение, корабли, уже семнадцать лет в судоходстве и судостроении, это часть моей жизни. Это залог успешного антикризисного управления: человек должен либо досконально знать, либо любить то, чем занимается. Лучше и то, и другое», - рассказал позже Троценко в интервью «Коммерсанту».
Напомним, что главным проектом ДЦСС на Дальнем Востоке является строительство двух суперверфей с участием иностранных партнеров. Увы, но оба проекта до сих пор находятся в начальной стадии, ОСК так и не приступила к их строительству.
ООО «Звезда-DSME» образовано 19 июля 2010 года (80% принадлежит ОСК, 20% - DSМЕ). Предполагается, что «Звезда-DSME» станет первым судостроительным заводом в России, способным производить крупнотоннажную морскую технику водоизмещением до 300 тыс. тонн и объемом обрабатываемого металла в 220 тыс. тонн. По данным ДЦСС, объем финансирования проекта составляет около 35 млрд рублей. Верфь с сухим доком и наземным стапельным местом расположена в незамерзающем Уссурийском заливе в 40 км от Артемовской ТЭЦ, вблизи маршрутов транспортировки углеводородов и СПГ, добывающихся на шельфе Сахалина.
«Звезда-DSME» уже получила заказ от ОАО «Совкомфлот» на строительство 4 нефтеналивных танкеров дедвейтом 118 тыс. тонн каждый до 2014 года и 2 танкеров класса LR2 дедвейтом 118 тыс. тонн каждый до 2013 года. Первые суда строятся на корейской верфи Daewoo, предусматривается их локализация на российском предприятии. Специалисты завода «Звезда», на базе которого будет построена новая верфь, проходят обучение на заводе Daewoo в Корее.
Не столь благополучной оказалась ситуация со строительством второй верфи — предназначенной для выпуска буровых платформ — в бухте Чажма на территории ЗАТО Фокино. Здесь в ноябре 2009 года также была проведена церемония закладки верфи «Восток-Raffles» на базе 30-го судоремонтного завода. Верфь «Восток-Raffles» (СП с китайско-сингапурской Yantai-Paffles Shipyard Limited) должна стать крупнейшей базой по производству морских буровых установок весом до 40 тыс. тонн, предназначенных для освоения морского шельфа. Завод, в частности, будет выполнять заказ «Роснефти» на полупогружную плавучую буровую установку «Большая Медведица». Объем финансирования проекта составляет 12 млрд рублей.
ОАО «Восток-Raffles» официально зарегистрировано 7 мая 2010 года (75% принадлежит ОСК, 25% - Yantai-Paffles). Площадка под верфь выбрана в бухте Пяти Охотников (п. Мысовой) Шкотовского района. На сайте ДЦСС размещена информация о том, что земельный участок под верфь уже приобретен и в процессе разравнивание территории под строительство.
По словам президента ОСК, запуск новой верфи на Дальнем Востоке в городе Большой Камень запланирован на 2012 год. «Это самая крупная индустриальная верфь Приморья. В этой части наш основной конкурент - Китай. Китайцы вышли на первое место по объему судостроения и объему заказов. Наша задача - не отдать российский рынок китайским производителям», - сообщил Роман Троценко РБК daily.