Депутат Сахно: «Электронное Приморье» помогает преодолеть «островной синдром»

- На доступе в Интернет для детей экономить нельзя, потому что для них это «окно в мир» - говорит депутат профильного комитета. - Было бы значительным прорывом для региона, если бы во все школы Приморья пришел высокоскоростной интернет. И сами преподаватели эффективно использовали возможности глобальной сети: он-лайн конференции, видео-уроки, социальные сети для общения с коллегами из центра.