Дипломаты из ЮАР высоко оценили ход работ на объектах саммита АТЭС

Открывая встречу, Олег Букалов отметил, что стройки саммита АТЭС-2012 – это не просто набор новых объектов, а целый комплекс мероприятий по развитию Дальнего Востока России. В ходе презентации руководство ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» рассказало представителям ЮАР о том, какой объем работ выполнен за последние два года – как на острове Русский, где строится ДВФУ, так и на материковой части Приморского края. Новая система дорог, реконструкция аэропорта, создание принципиально новых систем канализации, водо- и электроснабжения – все это даст региону возможность для развития на ближайшие 30-40 лет. Рассказ сопровождался демонстрацией наглядных материалов – фотографии, схем и видеофильмов. Незадолго до визита в ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» представители дипломатических кругов ЮАР в России в ходе объезда Владивостока сами смогли убедиться, что город стал краше и, сразу два моста стали новыми символами приморской столицы.