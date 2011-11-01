ЕБРР поможет «РусГидро» реструктуризировать долг «РАО ЭС Востока»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ОАО «РусГидро» кредит на 8 млрд рублей для реструктуризации задолженности ОАО «РАО «Энергетические системы Востока». Совет директоров ЕБРР рассмотрит этот проект 22 ноября 2011 года.