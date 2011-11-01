ЕБРР поможет «РусГидро» реструктуризировать долг «РАО ЭС Востока»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ОАО «РусГидро» кредит на 8 млрд рублей для реструктуризации задолженности ОАО «РАО «Энергетические системы Востока». Совет директоров ЕБРР рассмотрит этот проект 22 ноября 2011 года.
Общая стоимость проекта составляет 20 млрд рублей. Кредит предполагается использовать для оптимизации структуры баланса «РАО ЭС Востока» через рефинансирование существующей краткосрочной задолженности компании.
Отметим, что «РусГидро» вскоре должна стать контролирующим акционером «РАО ЭС Востока» с долей не менее 52,68%.