Экс-мэра Москвы ждут на допрос

Эти предупреждения, носящие, по существу, формальный характер, очевидно, находятся в русле вновь нарастающей конфронтации российских властей и бывшего столичного градоначальника. На прошлой неделе всего за три дня Лужков получил вызов в СД МВД на допрос по делу Банка Москвы, гневное поручение президента МЕДВЕДЕВА разобраться с «посольскими» землями БАТУРИНОЙ, разгромный сюжет в программе «Вести недели» на канале «Россия» и новую версию своего увольнения - за коррупцию и неэффективное управление Москвой.