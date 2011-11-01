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Экс-мэра Москвы ждут на допрос

1 ноября 2011, 10:02
Следственный департамент МВД России предупредил экс-мэра Москвы ЛУЖКОВА и его супругу БАТУРИНУ о последствиях неявки по вызову на допрос.

Следственный департамент МВД России предупредил экс-мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА и его супругу Елену БАТУРИНУ о последствиях неявки по вызову на допрос, напомнив о мерах, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Эти предупреждения, носящие, по существу, формальный характер, очевидно, находятся в русле вновь нарастающей конфронтации российских властей и бывшего столичного градоначальника. На прошлой неделе всего за три дня Лужков получил вызов в СД МВД на допрос по делу Банка Москвы, гневное поручение президента МЕДВЕДЕВА разобраться с «посольскими» землями БАТУРИНОЙ, разгромный сюжет в программе «Вести недели» на канале «Россия» и новую версию своего увольнения - за коррупцию и неэффективное управление Москвой.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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