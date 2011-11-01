Евроремонт для приморской зоны

Условия содержания осужденных будут соответствовать Концепции развития уголовно-исполнительной системы России. Об этом на своей первой после вступления в должность пресс-конференции сообщил начальник главного Управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по ПК генерал-майор внутренней службы Федор КРЕНСЛЕР.
В первую очередь в местах заключения станет просторнее. Так, например, в колониях на каждого человека вместо двух квадратных метров обеспечат по четыре. Причем, заключенные будут находиться не по 100 человек в одном бараке, а по отдельным камерам на 4 человека. Это позволит значительно уменьшить риск конфликтных ситуаций. Вместо многочисленных действующих останутся всего два вида мест заключения – колонии-поселения и тюрьмы.
Самые просторные помещения будут у несовершеннолетних осужденных. Кроме того, для них построят специальные воспитательные центры. По мере их готовности, как правило, к концу срока заключения, подростков будут в них переводить, где с ними начнется работа по адаптации к жизни на свободе. Детские колонии новый начальник сразу намерен взять под особый контроль.
- Это ведь дети! И для нас всех важно, чтобы после пребывания в колонии подросток не стал рецидивистом, - сказал Федор Кренслер.
В следственных изоляторах (СИЗО) норматив площади для каждого заключенного увеличится с нынешних четырех квадратных метров до семи. Уже в 2011 году будет построен новый СИЗО №3 в Уссурийске на 550 мест. А в 2013-м планируется начать строительство нового следственного изолятора во Владивостоке. Сейчас в нем содержатся 1264 человека. Здание 1904 года постройки не соответствует современным требованиям. Строительство нового позволит соблюсти нормы по содержанию заключенных и обеспечить покой горожанам.
- Достигнуто взаимопонимание с губернатором края по ряду важных проблем УИС Приморья, в том числе и по выделению земли под строительство нового СИЗО во Владивостоке. Сейчас администрация подыскивает подходящий участок, - сообщил генерал-майор внутренней службы Кренслер.
Уже в этом году будет сдан 4-этажный стационар для больных туберкулезом. Скоро поступит передвижная установка, которая облегчит выявление больных чахоткой.
- Впервые за последние годы работники ГУФСИН получат жилье. Губернатор выделил из своего резерва пять 3-комнатных квартир. Служба оплатит их и выдаст своим сотрудникам, - сообщил Федор Кренслер. Генерал-майор сообщил, что уже в декабре 2011 года Приморье получит первую партию из 60-70 электронных браслетов, которые позволяют дистанционно следить за осужденными.
Досье "ЗР"
В составе ГУФСИН по Приморскому краю – 25 подразделений, в том числе 20 исправительных колоний: 1 – особого режима, 5 – строгого, 4 – общего режима (одна из них – женская), 1 воспитательная колония, 4 колонии-поселения и 5 следственных изоляторов, из которых 2 строятся. В исправительных учреждениях края содержатся более 18 тыс. человек, кроме того, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят еще 11,4 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В системе ГУФСИН по Приморью служат 6,5 тыс. человек.