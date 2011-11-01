Евроремонт для приморской зоны

В составе ГУФСИН по Приморскому краю – 25 подразделений, в том числе 20 исправительных колоний: 1 – особого режима, 5 – строгого, 4 – общего режима (одна из них – женская), 1 воспитательная колония, 4 колонии-поселения и 5 следственных изоляторов, из которых 2 строятся. В исправительных учреждениях края содержатся более 18 тыс. человек, кроме того, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят еще 11,4 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В системе ГУФСИН по Приморью служат 6,5 тыс. человек.