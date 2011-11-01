ФНС развивает электронные сервисы

Еще одно нововведение - новый информационный ресурс «разъяснения ФНС». «Этот ресурс по любому виду налогов, по судебной практике дает четкий комментарий с примерами из жизни»,- рассказывают в ФНС. В настоящее время служба готовит интерактивный сервис в помощь начинающему предпринимателю. Он будет позволять гражданину узнать, как зарегистрироваться, какую форму учета выбрать, как сдать отчетность, кого выбрать из операторов связи. «На сайте мы также открыли сервис онлайн-анкетирования, где можно оставить отзыв о деятельности налоговых органов. Уже 6,5 тыс. таких отзывов получено, и мы реагируем на них очень серьезно», - утверждает глава ФНС.