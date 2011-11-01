ФНС развивает электронные сервисы

В здании Федеральной налоговой службы прошло заседание правления «ОПОРА России», на котором выступил глава ФНС России Михаил МИШУСТИН. Он заявил, что стимулирование малого бизнеса является важнейшей задачей государства на текущий момент и госполитика в этой сфере направлена на создание одних из самых благоприятных условий для ведения бизнеса. Одно из таких условий - специальные налоговые режимы для малого предпринимательства (УСН, УСН на основе патента и ЕНВД).
По словам главы ФНС, специальными налоговыми режимами пользуются 5 млн МП и индивидуальных предпринимателей. При этом за 2010 год количество налогоплательщиков, применяющих УСН и УСН на основе патента, выросло на 11,5 и 73,9% соответственно, а число использующих ЕНВД сократилось на 1%.
ФНС значительно снизила число выездных проверок малого бизнеса. «Если это действительно малое предприятие, ведущее реальную деятельность, с численностью несколько десятков человек и выручкой несколько десятков миллионов рублей, которое реально занимается выпуском потребительских товаров и оказанием услуг, то скорее всего не имеет смысла тратить ресурсы налоговой службы на контроль данных предприятий», - сказал Михаил Мишустин. В результате административная нагрузка на малый бизнес снизилась. Охват проверками налогоплательщиков, которые применяют специальные налоговые режимы, за полугодие снизился на четверть. Теперь из 1000 таких предприятий в год проверяется 2-3.
ФНС сейчас активно развивает электронные сервисы. По итогам первого полугодия налоговую отчетность в электронном виде представляют уже 64% юрлиц. Налоговики хотят, чтобы к 2015 году эта цифра выросла до 80%. В отстающих как раз малый бизнес: только 26% МП сдают отчетность в электронном виде. Сейчас только предприятия с численностью от 100 человек обязаны это делать. ФНС собирается снизить этот порог до 50 человек.
У налоговиков сейчас 22 электронных сервиса, пишет "Российская Бизнес-газета". Самым востребованным является личный кабинет. «В настоящее время в пяти регионах мы начали эксплуатацию личного «Кабинета налогоплательщика 2». Это система, которая позволяет физлицу ознакомиться с состоянием своего лицевого счета и получить информацию об объектах налогообложения, рассмотреть налоговые уведомления. При этом реализована функция обратной связи: при обнаружении ошибок налогоплательщик сам через специальную форму может обратиться в налоговую службу», - сообщил Михаил Мишустин. По его словам, через полгода ФНС закончит разработку «Личного кабинета 3» для юридических лиц. «Этот сервис будет ключевым средством общения юрлиц с налоговой службой», - подчеркнул глава ФНС.
С марта служба открыла регистрацию в электронном виде. Но пока этим сервисом практически никто не пользуется. «Электронная регистрация предприятий и индивидуальных предпринимателей сейчас возможна в Москве. На очереди стоят Петербург, Тула и Оренбург. С марта получено всего 600 обращений о регистрации от юрлиц и 90 - от физлиц», - удивляются в ФНС.
Еще одно нововведение - новый информационный ресурс «разъяснения ФНС». «Этот ресурс по любому виду налогов, по судебной практике дает четкий комментарий с примерами из жизни»,- рассказывают в ФНС. В настоящее время служба готовит интерактивный сервис в помощь начинающему предпринимателю. Он будет позволять гражданину узнать, как зарегистрироваться, какую форму учета выбрать, как сдать отчетность, кого выбрать из операторов связи. «На сайте мы также открыли сервис онлайн-анкетирования, где можно оставить отзыв о деятельности налоговых органов. Уже 6,5 тыс. таких отзывов получено, и мы реагируем на них очень серьезно», - утверждает глава ФНС.