Грузы саммита АТЭС-2012 отмечены особым кодом в 37-й графе таможенной декларации

Одной из важных задач, стоящих перед Владивостокской таможней на 4 квартал 2011 года и 2012 год, является оптимизация таможенных операций в отношении грузов, ввозимых в Россию для строительства объектов саммита АТЭС, который состоится во Владивостоке в 2012 году.