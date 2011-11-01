Грузы саммита АТЭС-2012 отмечены особым кодом в 37-й графе таможенной декларации

Владивостокская таможня и деловые круги обсудили подготовку к саммиту АТЭС-2012
Одной из важных задач, стоящих перед Владивостокской таможней на 4 квартал 2011 года и 2012 год, является оптимизация таможенных операций в отношении грузов, ввозимых в Россию для строительства объектов саммита АТЭС, который состоится во Владивостоке в 2012 году.
Досье: За истекший период 2011 года через Владивостокскую таможню прошло 178 477,8 тонн грузов, предназначенных для объектов саммита АТЭС-2012. Стоимость товаров этой категории составила 111 миллионов 408 тысяч долларов, а перечисленные платежи превысили 970 миллионов 974 тысячи рублей.
На рабочем совещании, прошедшем под председательством начальника таможни Виктора Холичева, были обсуждены конкретные варианты взаимодействия таможни, импортеров грузов федерального значения и таможенных представителей. Так, на совещании выступили представители фирм, связанных с грузоперевозками и таможенным оформлением таких товаров. Были проанализированы объемы ввезенных товаров за прошедшие 10 месяцев, уровень таможенной стоимости и скорость осуществления таможенных операций, а также были обозначены проблемные вопросы взаимодействия.
Свое видение ситуации, замечания по декларированию и предложения по более эффективному сотрудничеству изложили первый заместитель начальника таможни по таможенному контролю Николай Лощинин, и.о. начальника таможенного поста Морской порт Владивосток Елена Кириллова, начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста Морской порт Владивосток Максим Коваленко.
В частности, представители таможни подчеркнули, что во избежание задержек необходимо в 37 графе таможенной декларации проставлять код, присвоенный грузам саммита, а также своевременно представлять документы, подтверждающие заявленный уровень таможенной стоимости товаров, при срабатывании системы управления рисками.
В ходе рабочей встречи достигнута договоренность обеспечить максимальную скорость проведения таможенных операций грузов саммита. Для этого решено со стороны Владивостокской таможни обеспечить личный контроль за организацией этого процесса начальникам таможенных постов, а другой заинтересованной стороне обеспечить своевременность и достоверность предоставления требуемых таможней сведений и документов на товары. Отдельным пунктом решения определена необходимость организации рабочего взаимодействия между таможенными постами и импортерами товаров для нужд саммита АТЭС.