Хабаровский филиал ВТБ структурирует сеть

Основной задачей оптимизации филиальной сети является повышение эффективности - к 2012 году расходы на ее содержание должны сократиться на 20-25%. Однако качество клиентского обслуживания ни в коем случае не пострадает. Вместо филиалов в регионах будут созданы операционные офисы, а все основные функции будут централизованы.