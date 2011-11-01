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Холодильник может угрожать здоровью человека, выяснили ученые

1 ноября 2011, 22:08
Чтобы предотвратить рост числа вредоносных микроорганизмов, специалисты рекомендуют тщательно и как можно чаще мыть все отсеки холодильника.

В некоторых отсеках холодильника может содержаться большое количество вредных для здоровья человека бактерий, показало исследование, проведенное компанией Microban Europe, сообщает газета Daily Mail.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого проанализировали состояние выдвижных ящиков для хранения овощей 30 холодильников. В среднем в каждом ящике можно было обнаружить до восьми тысяч единиц бактерий на 1 кв. см. В отдельных случаях их количество достигало 129 тысяч единиц бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла и листерия.

Согласно стандартам Европейского союза, допустимое количество бактерий на чистых поверхностях не должно превышать десять единиц на 1 кв. см. Таким образом, содержание бактерий в ящиках для хранения овощей может в 750 раз превышать норму.

По словам сотрудника Microban Europe Пола Макдонелла (Paul McDonnell), риск появления большого количества бактерий увеличивается в теплое время года. Чтобы предотвратить рост числа вредоносных микроорганизмов, специалисты рекомендуют тщательно и как можно чаще мыть все отсеки холодильника, пишет РИА Новости.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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