Холодильник может угрожать здоровью человека, выяснили ученые

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого проанализировали состояние выдвижных ящиков для хранения овощей 30 холодильников. В среднем в каждом ящике можно было обнаружить до восьми тысяч единиц бактерий на 1 кв. см. В отдельных случаях их количество достигало 129 тысяч единиц бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла и листерия.