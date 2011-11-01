Инноваторов Хабаровска поддержали рублем

Между авторами проектов будет распределено три миллиона рублей. Предложения, разработанные научно-производственным предприятием «Диавэл», направлены на предотвращение производственных аварий и техногенных катастроф, которые могут возникнуть из-за выхода из строя электрических машин и преобразователей. Это создание технических средств контроля, которые можно использовать в таких отраслях как энергетика, нефтехимия, транспорт, в том числе и городской, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.