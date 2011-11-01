Ирина Берданова: Будущее Приморского края - в наших руках

Уважаемые жители Приморья! История этого праздника уходит корнями в историю нашего государства. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Козьмы МИНИНА и Дмитрия ПОЖАРСКОГО штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Тогда, в XVII веке, люди разной веры, разных национальностей и сословий сошлись для того, чтобы освободить Отечество от иноземных захватчиков. Единый народный порыв прекратил рознь и смуту и положил начало возрождению и укреплению Российского государства.