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КнААПО показали кадровому резерву

1 ноября 2011, 14:43
В рамках российской стажировки КнААПО посетили участники программы Подготовки стратегического кадрового резерва Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), проводимой совместно с Московской школой управления «Сколково».

В рамках российской стажировки КнААПО посетили участники программы Подготовки стратегического кадрового резерва Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), проводимой совместно с Московской школой управления «Сколково».

Система кадрового резерва, создаваемая ОАК на всех предприятиях, входящих в Корпорацию, включает в себя работу с кадровым резервом самой Корпорации и кадровым резервом каждого из входящих в ОАК предприятий. Впоследствии сотрудники, вошедшие в кадровый резерв Корпорации, будут рассматриваться в качестве кандидатов на руководящие должности как в самой Корпорации, так и ее дочерних обществах.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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