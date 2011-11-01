КнААПО показали кадровому резерву

Система кадрового резерва, создаваемая ОАК на всех предприятиях, входящих в Корпорацию, включает в себя работу с кадровым резервом самой Корпорации и кадровым резервом каждого из входящих в ОАК предприятий. Впоследствии сотрудники, вошедшие в кадровый резерв Корпорации, будут рассматриваться в качестве кандидатов на руководящие должности как в самой Корпорации, так и ее дочерних обществах.