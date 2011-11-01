Котельные Примтеплоэнерго полностью обеспечены топливом

«Были опасения, что Примтеплоэнерго не успеет создать достаточные запасы топлива, - говорит Максим Захаров. – На тот же остров Путятин его можно завезти только морем, а сжатость сроков еще более усложняла задачу. Тем не менее, предприятию удалось с ней справиться. Сезон в Фокино и прилегающих поселках начался вовремя».