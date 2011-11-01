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Котельные Примтеплоэнерго полностью обеспечены топливом

1 ноября 2011, 13:28
Поставки топлива на теплоснабжающие объекты КГУП «Примтеплоэнерго» идут беспрерывно, без срывов и задержек.

Поставки топлива на теплоснабжающие объекты КГУП «Примтеплоэнерго» идут беспрерывно, без срывов и задержек.

"По состоянию на 1 ноября на складах и котельных заготовлено более 79 тысяч тонн мазута, 161 тысяча тонн угля и 0,8 тысячи тонн дизельного топлива", - сообщил начальник топливного управления КГУП «Примтеплоэнерго» Максим Захаров. Сейчас в пути находится 27 тысяч тонн мазута и 28 тысяч тонн угля. Таким образом, все теплоснабжающие объекты края обеспечены топливом в полной мере.

Не стал исключением и город Фокино. Напомним, Примтеплоэнерго «вошло» сюда в канун отопительного сезона. Тогда компания, взявшаяся отапливать город, отказалась это делать.

«Были опасения, что Примтеплоэнерго не успеет создать достаточные запасы топлива, - говорит Максим Захаров. – На тот же остров Путятин его можно завезти только морем, а сжатость сроков еще более усложняла задачу. Тем не менее, предприятию удалось с ней справиться. Сезон в Фокино и прилегающих поселках начался вовремя».

#Новости#Приморье#Рынки
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