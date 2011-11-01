МЭС Востока завершили капитальный ремонт оборудования на подстанции 220 кВ Призейская

Реакторы предназначены для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения в сети. В ходе капитального ремонта реактора 35 кВ на подстанции 220 кВ Призейская было произведено вскрытие и разборка навесного оборудования, чистка и проверка основных узлов, замена вспомогательных деталей, сборка и испытание реактора. Ранее после капитального ремонта на подстанции 220 кВ Призейская был введен в работу трансформатор 25 МВА Одновременно в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на подстанции завершается замена четвертого масляного выключателя 220 кВ на современный элегазовый аналог.