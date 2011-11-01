МЭС Востока завершили капитальный ремонт оборудования на подстанции 220 кВ Призейская

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети (МЭС) Востока завершили капитальный ремонт реактора 35 кВ на подстанции 220 кВ Призейская в Амурской области.
Работы выполнены согласно ремонтной программе текущего года. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов северных территорий Амурской области, в том числе станций Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).
Реакторы предназначены для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения в сети. В ходе капитального ремонта реактора 35 кВ на подстанции 220 кВ Призейская было произведено вскрытие и разборка навесного оборудования, чистка и проверка основных узлов, замена вспомогательных деталей, сборка и испытание реактора. Ранее после капитального ремонта на подстанции 220 кВ Призейская был введен в работу трансформатор 25 МВА Одновременно в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на подстанции завершается замена четвертого масляного выключателя 220 кВ на современный элегазовый аналог.
Подстанция 220 кВ Призейская трансформаторной мощностью 50 МВА введена в эксплуатации в начале 80-х годов прошлого века. Подстанция обеспечивает электроэнергией потребителей Зейского района Приамурья с населением более 20 тыс человек, а также участвует в транзите электроэнергии от Зейской ГЭС, а так же от подстанции 220 кВ Хани (Амурская область) до подстанции 500 кВ Комсомольская (Хабаровский край).
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала находятся 72 подстанции 220-500 кВ суммарной мощностью 12 680 МВА и 12 597 км линий электропередачи 220-500 кВ.
Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.