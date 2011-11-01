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Морская линия Ниигата–Зарубино–Хуньчунь пройдет через порт Троицы

1 ноября 2011, 10:03
В ближайшее время планируется создание нового морского логистического маршрута Ниигата (Япония) – Зарубино (Россия) –Хуньчунь (Китай).

В ближайшее время планируется создание нового морского логистического маршрута Ниигата (Япония) – Зарубино (Россия) –Хуньчунь (Китай). На линию планируется поставить судно Teddy Bear, ранее уже осуществлявшее тестовый заход в порт в бухте Троицы в августе текущего года.

На прошлой неделе в Зарубино прошли трехсторонние переговоры с участием руководства ОАО «Морской порт в бухте Троицы» и ОАО «Приморавтотранс» с российской стороны, представителей ООО «СП Международный порт Зарубино» с китайской стороны, генерального директора компании Lino Koun Co.LTD Оширо ХИРОФУМИ и исполнительного директора международной судоходной компании Niigata International Shipping Икуо МИЦУХАЩИ с японской стороны. В результате переговоров стороны договорились прилагать все усилия к скорейшему началу организации движения морских судов между портами.

#Новости#Приморье#Бизнес
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