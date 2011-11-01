zr.media
ГлавноеВсе новости

Московский концерн увеличит долю во владивостокском «Изумруде»

1 ноября 2011, 10:03
ОАО «Изумруд» увеличит уставный капитал на 10 млн рублей.

ОАО «Изумруд» увеличит уставный капитал на 10 млн рублей. Акции допвыпуска размещаются по закрытой подписке в пользу основного акционера - ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва), уже владеющего 60,35% акций приморского предприятия.

Напомним, что на годовом собрании 29 мая акционеры «Изумруда» приняли решение об увеличении уставного капитала в тысячу раз, до 49 млн 543 тыс. рублей путем увеличения номинала акций с 1 рубля до 1 тыс. рублей. Увеличение уставного капитала проведено за счет добавочного капитала. После проведения объявленной допэмиссии уставный капитал может увеличиться на 20%, соответственно вырастет и доля концерна «Моринформсистема-Агат».

#Новости#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56