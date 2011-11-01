Московский концерн увеличит долю во владивостокском «Изумруде»

Напомним, что на годовом собрании 29 мая акционеры «Изумруда» приняли решение об увеличении уставного капитала в тысячу раз, до 49 млн 543 тыс. рублей путем увеличения номинала акций с 1 рубля до 1 тыс. рублей. Увеличение уставного капитала проведено за счет добавочного капитала. После проведения объявленной допэмиссии уставный капитал может увеличиться на 20%, соответственно вырастет и доля концерна «Моринформсистема-Агат».