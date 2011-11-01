На федеральной трассе М-60 Хабаровск - Владивосток построены новая эстакада и объездная дорога

Протяженность эстакады в пригороде Владивостока - 500 метров. К 2012 году именно здесь будет самый широкий участок трассы: по три полосы на сквозной эстакаде и по две – на второстепенные съезды к станции Весенняя. Введеный в строй участок до неузнаваемости изменил ландшафт вокруг ростральной колонны. Более пологим, чем прежде, стал и сам подъем к ростральной колонне. Высота ее - 25 метров – понятно, не изменилась, но колонна кажется выше из-за увеличившегося пространства самой дороги.