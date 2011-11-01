На интерактивной карте наркопритонов Владивостока поставлено 40 меток

Бороться с наркопритонами во Владивостоке можно по интернету. Для этого достаточно оставить информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков на интерактивной карте города, размещенной на сайте приморского управления наркоконтроля (раздел «Обратная связь»).
С начала 2011 года на интерактивной карте г. Владивостока, где граждане могут отметить известные им места сбыта наркотиков и наркопритоны, поставлено уже 40 меток. По подтвердившейся информации проводятся оперативно-розыскные мероприятия и возбуждаются уголовные дела.
Так, очередной наркопритон, располагавшийся по ул. Баляева, ликвидирован силами приморской наркополиции. Уголовное дело в отношении его организатора направлено в Первореченский районный суд, подозреваемый находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. 33-летнему хозяину квартиры, в которой систематически изготавливали и употребляли героин, инкриминируется ч. 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Действующим законодательством за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Жалоба на «злачную» квартиру поступила на интерактивную карту г. Владивостока: жители дома сообщили, что «туда постоянно ходят какие-то люди, под окнами наркопритона и в подъезде валяются использованные медицинские шприцы, а ночью раздаются крики, ругань и нецензурная брань». Организатор наркопритона, ранее судимый за наркотики и нигде не работающий Л., был задержан в июне текущего года. Как установило следствие, Л. длительное время употреблял героин, при этом пускал знакомых наркоманов в свою квартиру в обмен на то, чтобы «клиенты» оставляли ему часть потребляемого зелья.
Как отметил заместитель начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю, полковник полиции Аркадий Епихов: «Общеизвестный факт, давно подтвержденный мировой практикой: эффективно бороться с наркоманией и наркопреступностью без общественной поддержки невозможно. Создавая интерактивную карту Владивостока для сообщений граждан, мы рассчитывали привлечь внимание активных пользователей сети Интернет и социальных сетей, в первую очередь, молодежной аудитории. Наша карта удобна и проста в обращении. Вся получаемая информация проверяется в установленном порядке в течение одного-двух месяцев, как и информация с «телефона доверия». Сразу подчеркну, что нашим сотрудникам требуется определенное время, чтобы собрать весомые доказательства преступной деятельности, которые убедят суд в виновности обвиняемых, и позволят наверняка прекратить работу точки сбыта наркотиков или наркопритона».
Чтобы поставить «метку» на интерактивной карте г. Владивостока достаточно обратиться на сайт приморского управления наркоконтроля по адресу www.25.fskn.gov.ru, в разделе «Обратная связь» выбрать рубрику «Интерактивная карта сообщений», затем функцию «Поставить метку» и обычным кликом мыши отметить неблагополучный адрес. Если Вы располагаете информацией о преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в других городах и районах Приморского края, то можете оставить свое сообщение в меню «Сообщения о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков».
Поставленные «метки» и отправленные обращения доступны только сотрудникам Управления ФСКН России по Приморскому краю, сообщает Анжелика Несвячёная, сотрудник группы информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.