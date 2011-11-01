На интерактивной карте наркопритонов Владивостока поставлено 40 меток

Жалоба на «злачную» квартиру поступила на интерактивную карту г. Владивостока: жители дома сообщили, что «туда постоянно ходят какие-то люди, под окнами наркопритона и в подъезде валяются использованные медицинские шприцы, а ночью раздаются крики, ругань и нецензурная брань». Организатор наркопритона, ранее судимый за наркотики и нигде не работающий Л., был задержан в июне текущего года. Как установило следствие, Л. длительное время употреблял героин, при этом пускал знакомых наркоманов в свою квартиру в обмен на то, чтобы «клиенты» оставляли ему часть потребляемого зелья.