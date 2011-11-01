Незаконная автопарковка станет дороже

Теперь за парковку против знаков или разметки, рядом с «зебрами», на тротуаре грозит не только штраф в 1500 тысячи рублей, но и эвакуация. На 1500 рублей нарушитель обеднеет и в случае проезда или парковки на выделенной полосе для автобусов. На местные органы будет возложена обязанность по определению фиксированной стоимости за эвакуацию, оформление документов и хранение автомобиля на штрафстоянке.