ОАО "РЖД" выставит на продажу пакеты акций трех "дочек"

ОАО "БэтЭлТранс" – крупнейший производитель железобетонных изделий и материалов верхнего строения пути в России и СНГ. В 2010 году было произведено более 8,7 млн железобетонных шпал и 4,9 тыс. комплектов брусьев. Общество является основным поставщиком железобетонных шпал и железобетонного бруса для ОАО "РЖД".