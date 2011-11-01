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ОАО "РЖД" выставит на продажу пакеты акций трех "дочек"

1 ноября 2011, 12:15
Правительство РФ разрешило ОАО "Российские железные дороги" осуществить продажу на конкурсной основе пакетов акций трех дочерних компаний

Правительство РФ разрешило ОАО "Российские железные дороги" осуществить продажу на конкурсной основе пакетов акций трех дочерних компаний – ОАО "РЖДстрой" (50% минус 2 акции), ОАО "БэтЭлТранс" (50% минус 2 акции), ОАО "Первая нерудная компания" (75% минус 2 акции).

Совет директоров ОАО "РЖД" в апреле 2011 года утвердил актуализированный план продаж акций дочерних обществ компании в 2010-2012 гг.

Досье:

ОАО "БэтЭлТранс" – крупнейший производитель железобетонных изделий и материалов верхнего строения пути в России и СНГ. В 2010 году было произведено более 8,7 млн железобетонных шпал и 4,9 тыс. комплектов брусьев. Общество является основным поставщиком железобетонных шпал и железобетонного бруса для ОАО "РЖД".

ОАО "Первая нерудная компания" объединяет 18 щебеночных заводов. Основной вид деятельности – добыча нерудных полезных ископаемых; переработка нерудных полезных ископаемых (производство щебня, отсевов от дробления, камня бутового). Инвестиционная программа ОАО "ПНК", рассчитанная на 10 лет, составляет более 5,5 млрд рублей.

ОАО "РЖДстрой" было создано на базе имущества объектов недвижимости, машин и механизмов, оборудования и прочих основных средств, находившихся в ведении строительно-монтажных трестов – филиалов ОАО "РЖД". В настоящее время в структуру ОАО "РЖДстрой" входит 21 филиал и одно представительство.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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