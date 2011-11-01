Обидчик Ярослава ГОРБЕНКО начальник ГИБДД Приморского края Лысенко подал в отставку

Александру ЛЫСЕНКО закрыли больничный, теперь он обязан сидеть дома, так как находится под домашним арестом, сообщил корреспонденту PrimaMedia информированный источник в краевом УМВД.
- Официальная версия - решение об отставке он принял сам. К тому же в пятницу господину Лысенко закрыли больничный, он очень ругался в поликлинике из-за этого. Ведь раньше благодаря больничному листу он мог посещать поликлинику и госпиталь под предлогом лечения. А теперь ему придется безвыездно находиться дома, так как у него действует мера пресечения - домашний арест, - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе президенту РФ в Twitter напомнили об уголовном деле начальника ГИБДД Приморья. Избитый в мае этого года главным гаишником края Ярослав ГОРБЕНКО сообщил в блог Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, что расследование затягивается.
Уже стало известно, что уголовное дело начальника ГИБДД Приморья передадут в суд в ноябре.