Опрос: каких законов сейчас не хватает России?

РБК спросил юристов, политиков и общественных деятелей, каких законов сейчас не хватает России. Некоторые утверждают, что законов уже и так больше, чем нужно, другие предлагают переписать, уточнить, дополнить уже существующие, третьи ратуют за написание новых.
По итогам опроса РБК составил топ-7 законов, которые нужны России.
1. Об обязательном и честном исполнении всех законов.
2. Новый Уголовный кодекс.
3. Закон о выборах.
4. Борьба с коррупцией.
5. Контроль над властью.
6. Экологическое законодательство.
7. Закон для борьбы с дискриминацией.