zr.media
ГлавноеВсе новости

Опрос: каких законов сейчас не хватает России?

1 ноября 2011, 10:02
РБК опросил юристов, политиков и общественных деятелей.

РБК спросил юристов, политиков и общественных деятелей, каких законов сейчас не хватает России. Некоторые утверждают, что законов уже и так больше, чем нужно, другие предлагают переписать, уточнить, дополнить уже существующие, третьи ратуют за написание новых.

По итогам опроса РБК составил топ-7 законов, которые нужны России.

1. Об обязательном и честном исполнении всех законов.

2. Новый Уголовный кодекс.

3. Закон о выборах.

4. Борьба с коррупцией.

5. Контроль над властью.

6. Экологическое законодательство.

7. Закон для борьбы с дискриминацией.

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56