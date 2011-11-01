Опрос: каких законов сейчас не хватает России?

РБК спросил юристов, политиков и общественных деятелей, каких законов сейчас не хватает России. Некоторые утверждают, что законов уже и так больше, чем нужно, другие предлагают переписать, уточнить, дополнить уже существующие, третьи ратуют за написание новых.